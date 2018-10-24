Королева Великобритании впервые высказалась о Brexit

По мнению королевы Елизаветы, британские отношения с соседями в Европе – это «самая большая ценность» ее страны.

Выступая на банкете в честь короля Нидерландов Виллема-Александра и его супруги королевы Максимы, королева Великобритании Елизавета II объявила, что ее страна «с нетерпением ждет новое партнерство с Европой».

Об этом сообщает Daily Star, добавляя, что британский монарх традиционно остается политически нейтральным. Однако, королева может использовать престол для укрепления дипломатических отношений и продвижения взаимопонимания с другими странами.

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«Я вспоминаю государственный визит вашей бабушки королевы Джулианы и принца Бернхарда в 1972 году. Я говорила тогда о том, насколько наши народы хорошо поладили. И что отношения будут становиться еще более важными с появлением новой конфигурации Европы. Теперь, когда мы ждем новое партнерство с Европой, наши общие ценности и обязательства друг перед другом стали нашей самой большой ценностью. И они демонстрируют, что даже после большого изменения наш продолжительный союз остается сильным. Будучи новаторами, торговцами и интернационалистами, мы уверенно смотрим в будущее», - сказала королева Британии.

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Ранее король Нидерландов Виллем-Александер высказывал сожаление из-за решения Великобритании покинуть Евросоюз. Однако, он добавил, что уважает волю британского народа.