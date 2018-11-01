Haaretz: Демократы США усилят боль России за вторжение в Украину, если завоюют Конгресс

Американские среднесрочные выборы пройдут уже на следующей неделе.

Демократическая партия попытается ужесточить политику США в отношении Саудовской Аравии, России и КНДР, если сможет получить большинство в Палате представителей американского Конгресса.

Однако, в острых вопросах, таких как отношения с Ираном и Китаем, они будут пытаться сохранить статус-кво. Об этом пишет израильское издание Haaretz со ссылкой на источники в американском Конгрессе.

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Если демократы получат хотя бы на 23 места больше после выборов 6 ноября, они получат контроль над нижней палатой американского парламента. И это случится впервые с 2011 года. Таким образом, они смогут определять, какие законодательные инициативы рассматривать в палате, и играть большую роль в распределении государственных расходов, а также в процессе написания законопроектов. Также Демократическая партия сможет бросить вызов внешней политике президента Дональда Трампа.

Однако, ей все же придется сотрудничать с Республиканской партией, которая, скорее всего, сохранит контроль в Сенате. Поэтому наибольшее влияние демократы смогут проектировать через контроль над комитетами по вопросам вооруженных сил, разведки и внешней политики. Если же республиканцы сохранят за собой большинство в Палате представителей во вторник, они поддержат политические подходы Дональда Трампа, который неделями проводил агитационную кампанию. Несколько влиятельных республиканцев идут на пенсию. Поэтому это может открыть двери для намерений президента США сократить помощь странам Центральной Америки и сократить внешнеполитический бюджет на 30%.

Впрочем, издание замечает, что демократы планируют дать толчок расследованиям, связанным с Россией. В частности, они хотят выяснить, какие деловые связи и конфликты интересов связывают Трампа и Москву. Но с политической точки зрения, Палата представителей во главе с демократами еще больше накажет Россию за вмешательство в американские выборы, вторжение в Украину и вмешательство в сирийскую гражданскую войну.

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Нижняя палата Конгресса будет продвигать введение новых санкций, включительно с теми, которые ударят по суверенному долгу России. Также демократы будут активно заставлять Трампа выполнять закон о санкциях от августа 2017 года, от чего он уклонялся почти весь текущий год.

«Трампу придется принять политические подходы, которые не вызывают у него энтузиазма», - сказал бывший чиновник Конгресса и Госдепартамента США Илан Голденберг.

Также депутаты Конгресса будут требовать раскрытия большего количества деталей разговора Дональда Трампа и Владимира Путина за закрытыми дверями во время встречи прошлым летом. Белый дом до сих пор молчит о них.