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Беременная Меган Маркл "засветила" нижнее белье в прозрачном платье (фото)

13:56, 31 октября 2018
Мир
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REUTERS

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Когда герцогиня Сассекская Меган Маркл вышла на улицу, при солнечном освещении все отчетливо просматривалось сквозь одежду.

Мероприятие было в рамках 16-дневного тура герцогов Сассекских по странам Содружества наций.

Выход в новозеландском городе Окленд стал завершающим.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, ранее беременная Меган Маркл перестала скрывать свое интересное положение и в облегающем синем платье показала округлившийся живот.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл