Беременная Меган Маркл "засветила" нижнее белье в прозрачном платье (фото)

Когда герцогиня Сассекская Меган Маркл вышла на улицу, при солнечном освещении все отчетливо просматривалось сквозь одежду.

Меган Маркл вышла в свет в платье от Givenchy с прозрачной плиссированной юбкой, под которой отчетливо видно белье герцогини. Читайте такжеГарри решил поберечь беременную Меган в ходе их заграничного тура

Когда герцогиня Сассекская Меган Маркл вышла на улицу, при солнечном освещении все отчетливо просматривалось сквозь одежду.

Мероприятие было в рамках 16-дневного тура герцогов Сассекских по странам Содружества наций.

Выход в новозеландском городе Окленд стал завершающим.

Как сообщал УНИАН, ранее беременная Меган Маркл перестала скрывать свое интересное положение и в облегающем синем платье показала округлившийся живот.