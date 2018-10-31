Беременная Меган Маркл "засветила" нижнее белье в прозрачном платье (фото)
13:56, 31 октября 2018Мир
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Когда герцогиня Сассекская Меган Маркл вышла на улицу, при солнечном освещении все отчетливо просматривалось сквозь одежду.
REUTERS
Меган Маркл вышла в свет в платье от Givenchy с прозрачной плиссированной юбкой, под которой отчетливо видно белье герцогини.
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Когда герцогиня Сассекская Меган Маркл вышла на улицу, при солнечном освещении все отчетливо просматривалось сквозь одежду.
Мероприятие было в рамках 16-дневного тура герцогов Сассекских по странам Содружества наций.
Выход в новозеландском городе Окленд стал завершающим.
REUTERS
Как сообщал УНИАН, ранее беременная Меган Маркл перестала скрывать свое интересное положение и в облегающем синем платье показала округлившийся живот.
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