ФСБ задержала пограничника за продажу данных о поездках "Петрова" и "Боширова" - росСМИ

СМИ пишут, что установлены лица, предоставившие информацию о "Петрове" и "Боширове".

ФСБ задержала прямо на рабочем месте сотрудника погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудника одного из подразделений ФНС.

Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу "Петрова", "Боширова" и ряда других лиц. Об этом сообщил "Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Отмечается, что задержания проходили в рамках спецоперации по предотвращению утечек из закрытых баз данных. Всего прошло более 60 обысков.

Возбуждено много дел по статьям УК РФ -183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 203 (превышение полномочий частным детективом), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Впрочем, по словам источника СМИ, все возбужденные уголовные дела никак не связаны с "солсберийскими туристами".

"В них речь идет об утечках информации по другим персонам", — рассказал источник агентства.

Напомним, правоохранительные органы Великобритании 5 сентября обнародовали фото и имена лиц, подозреваемых в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери - ими оказались "Александр Петров" и "Руслан Боширов".

После этого подозреваемые дали интервью российскому пропагандистскому изданию Russia Today. Во время разговора они рассказали, что якобы занимаются предпринимательством, а в Солсбери ездили "как туристы", чтобы посмотреть на достопримечательности и "оторваться".