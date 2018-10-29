цей матеріал доступний українською

Крушение Boeing 737 в Индонезии: на борту было 188 человек, спасатели нашли место авиакатастрофы (фото, видео)

07:24, 29 октября 2018
Мир
719 0
Спасатели нашли место крушения самолета / Twitter

В Индонезии спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air - самолет упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява.

Читайте такжеВ Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737

Как передает ВВС, на борту разбившегося индонезийского лайнера находились 188 человек, среди которых двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.

В экстренных службах сообщили, что были обнаружены обломки. Спасатели также обнаружили спасательный жилет и личные вещи пассажиров, в том числе мобильные телефоны.

Фотографии обломков и личных вещей людей, которые находились в самолете, опубликовал на своей странице в Twiiter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Как сообщал УНИАН, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индонезия#авиакатастрофа