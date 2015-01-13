В Париже с почестями похоронили убитых исламистами полицейских (фото)

Кларисса Жан-Филипп, Франк Бринсоларо и Ахмед Мерамет погибли от пуль братьев Куаши и Амеди Кулибали, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

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Президент Франции Франсуа Олланд посмертно наградил погибших правоохранителей орденами Почетного легиона - высшей государственной наградой.

"Трое полицейских погибли, чтобы мы могли быть свободными", - сказал Франсуа Олланд, подчеркнув, что угроза "есть, извне и изнутри". "Но наша великая Франция не сломается никогда, никогда не сдастся. Она справилась, она выстояла", - сказал он.

Les décorations d'Ahmed Merabet, dont la légion d'Honneur remise par François Hollande pic.twitter.com/3CqmO4dUHd — Édouard de Mareschal (@edemareschal) January 13, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня тела четырех человек, которые погибли в Париже во время захвата заложников в кошерном супермаркете, похоронили в Иерусалиме.