В Париже с почестями похоронили убитых исламистами полицейских (фото)
В Париже с государственными почестями похоронили трех полицейских, погибших от рук исламистов 7 января.
Кларисса Жан-Филипп, Франк Бринсоларо и Ахмед Мерамет погибли от пуль братьев Куаши и Амеди Кулибали, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.
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Президент Франции Франсуа Олланд посмертно наградил погибших правоохранителей орденами Почетного легиона - высшей государственной наградой.
"Трое полицейских погибли, чтобы мы могли быть свободными", - сказал Франсуа Олланд, подчеркнув, что угроза "есть, извне и изнутри". "Но наша великая Франция не сломается никогда, никогда не сдастся. Она справилась, она выстояла", - сказал он.
Les décorations d'Ahmed Merabet, dont la légion d'Honneur remise par François Hollande pic.twitter.com/3CqmO4dUHd
— Édouard de Mareschal (@edemareschal) January 13, 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня тела четырех человек, которые погибли в Париже во время захвата заложников в кошерном супермаркете, похоронили в Иерусалиме.