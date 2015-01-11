В Марше единства в Париже принимают участие несколько десятков глав государств и правительств

В нем принимают участие руководство Франции и несколько десятков глав иностранных государств и правительств, а также семьи погибших во время терактов, передают РИА Новости.

Колонна двинулась от площади Республики по направлению к площади Нации. По словам министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, для обеспечения безопасности на марше мобилизованы 5,5 тысячи полицейских и военнослужащих.

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Череда терактов и ЧП началась во Франции в среду утром нападением на редакцию Charlie Hebdo. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских. В ходе двух спецопераций в пятницу трое террористов были уничтожены.

В первых рядах колонны идут президент Франции Франсуа Олланд, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Маттео Ренци, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также лидеры Евросоюза Жан-Клод Юнкер и Мартин Шульц.

Также в шествии участвуют министры правительства Франции, бывшие премьер-министры страны.

Как сообщал УНИАН, cотни тысяч людей вышли на Марш единства против терроризма в Париже. В частности, на Марш единства прибыл президент Украины Петр Порошенко.