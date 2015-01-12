Спецслужбы сообщили о планах террористов после Парижа нанести удар по Ватикану

В планах боевиков – нанести удар по Ватикану, сообщает Новое Время со ссылкой на итальянскую газету Il Giornale. Папа Римский уже предупрежден об опасности.

Итальянская разведка подтвердила получение сообщений от Моссада и ЦРУ, в которых анализируются возможные сценарии, но при этом не указываются конкретные угрозы. Министр внутренних дел Италии Анжелино Альфано заявил, что нет "практических видимых признаков" подготовки возможных терактов на итальянской территории, хотя страна остается в зоне риска.

Ранее немецкое издание Bild am Sonntag распространило информацию о том, что Европе угрожает волна новых терактов. Об этом свидетельствуют данные Агентства национальной безопасности США, специалистам которого удалось расшифровать разговоры между лидерами группировки Исламское государство. Американская разведка считает, что Париж является лишь предвестником целой серии терактов в других европейских столицах, в частности в Риме.

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Генеральный директор британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер также заявлял о том, что опасность "атак с многочисленными жертвами" значительно выросла.

В то же время Папа Римский Франциск призвал мусульманских лидеров осудить теракты в Париже, а также оправдание насилия во имя веры, сообщает The Independent. По словам Папы, недопустимо использовать бога лишь в качестве идеологического повода для массовых убийств.