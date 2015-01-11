Европу может ждать новая волна терактов - СМИ

Теракты в Париже могут быть лишь началом волны атак по всей Европе, сообщает DW со ссылкой на Bild am Sonntag.

По информации издания Bild am Sonntag, сотрудникам Агентства национальной безопасности США (NSA) удалось расшифровать отдельные разговоры между лидерами группировки "Исламское государство". Согласно им, в Европу направляются подготовленные боевики-террористы, в частности, замаскированные под беженцев. Согласно полученной уже после нападения на Charlie Hebdo информации, Париж является предвестником целой серии терактов в других европейских столицах, в частности в Риме, пишет издание в воскресенье, 11 января.

Генеральный директор британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер заявил о том, что опасность "атак с многочисленными жертвами" выросла. По информации Bild am Sonntag, британские спецслужбы предупредили своих европейских партнеров о возможных попытках терактов в самолетах с использованием взрывчатых веществ, которые, якобы, не могут обнаружить детекторы в аэропортах.

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В свою очередь, американский генерал Майкл Флинн, который до августа возглавлял Разведывательное агентство министерства обороны США, также предупредил немецкое издание о возможности последующих после Парижа терактов. "Эти атаки не являются тем, что должно нас поражать. Мы увидим больше таких", - заявил Флинн.

МВД Германии известно о 260 человек, которые представляют угрозу

Комментируя теракты в Париже, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер призвал не бояться и оставаться верными свободе. В интервью Bild am Sonntag он рассказал, что сейчас его ведомству известно об около 260 человек, которые могут представлять угрозу. В частности, около 550 человек уехали из Германии в Сирию и Ирак. Из них от 150 до 180 вернулись, "30 среди них являются фундаменталистами с боевым опытом", уточнил де Мезьер.

В субботу, 10 января, в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия полиция задержала предполагаемого члена экстремистской группировки "Исламское государство". Речь идет о 24-летнем немце из города Динслакен, что неподалеку от Дюссельдорфа. Его квартиру уже обыскали. В октябре 2013 года он выехал в Сирию, где и присоединился к "Исламскому государству", в ноябре 2014 года - вернулся в Германию, передает агентство Reuters.

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