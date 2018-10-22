Авария пассажирского поезда на Тайване: число жертв выросло (фото, видео)
22 человека погибли и более 170 ранены в результате крушения пассажирского поезда на северо-востоке Тайваня. Часть пассажиров может находиться под завалами, заявили местные власти.
Как пишет ВВС, авария произошла около пяти вечера по местному времени в 70 километрах от Тайпея.
Все восемь вагонов железнодорожного экспресса 6432 сошли с рельсов. В поезде, который ехал по маршруту Тайпей-Тайтунг, находилось 366 человек.
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Заместитель руководителя железных дорог Тайваня Лу Чи-шэн заявил на пресс-конференции, что поезду всего 6 лет и он находился в сравнительно хорошем техническом состоянии.
Отмечается, что этот прибрежный железнодорожный маршрут пользуется популярностью среди туристов, которые посещают остров.
Пока неясно, что именно стало причиной схода поезда с рельсов, но свидетели рассказали местным журналистам, что они слышали громкий шум, а затем увидели искры и дым.
По некоторым данным, один из погибших - гражданин США.
На фотографиях с места катастрофы - перевернутые сиденья и скрученные рельсы, проткнувшие окна вагонов.
Президент Тайваня Цай Инвэнь в своем твиттере назвала случившееся величайшей трагедией.
"Мои мысли сейчас - о жертвах и их семьях", - написала она.
В Тайване разветвленная сеть железных дорог, каждый день эти дороги перевозят около полумиллиона пассажиров.