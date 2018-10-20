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Стало известно, от чего умер сооснователь Microsoft

14:17, 20 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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В заключении о смерти, которое есть в распоряжении TMZ, говорится, что причиной смерти стали септический шок и подавление иммунитета как результат одной из форм лимфомы, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft, умер 15 октября в Сиэтле в возрасте 65 лет. В начале октября врачи диагностировали у него возвращение ракового заболевания.

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Теги: #Microsoft#умер