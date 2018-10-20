Стало известно, от чего умер сооснователь Microsoft
14:17, 20 октября 2018Мир
2161 0
В начале октября врачи диагностировали у него возвращение ракового заболевания.
Иллюстрация / REUTERS
Американский предприниматель и филантроп Пол Аллен умер от септического шока.
Читайте такжеУмер соучредитель корпорации Microsoft
В заключении о смерти, которое есть в распоряжении TMZ, говорится, что причиной смерти стали септический шок и подавление иммунитета как результат одной из форм лимфомы, передает kommersant.
Как сообщал УНИАН, Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft, умер 15 октября в Сиэтле в возрасте 65 лет. В начале октября врачи диагностировали у него возвращение ракового заболевания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter