Стало известно, от чего умер сооснователь Microsoft

В начале октября врачи диагностировали у него возвращение ракового заболевания.

Американский предприниматель и филантроп Пол Аллен умер от септического шока.

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В заключении о смерти, которое есть в распоряжении TMZ, говорится, что причиной смерти стали септический шок и подавление иммунитета как результат одной из форм лимфомы, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft, умер 15 октября в Сиэтле в возрасте 65 лет. В начале октября врачи диагностировали у него возвращение ракового заболевания.