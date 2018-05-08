Forbes обнародовал новый рейтинг самых влиятельных людей мира

В «самую влиятельную десятку» вошли, в частности, Папа Римский, а также основатели Google, Amazon и Microsoft.

Американский журнал Forbes обновил свой рейтинг самых влиятельных людей мира. В этом году его впервые возглавил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

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В пятерку самых влиятельных мировых лидеров также вошли президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и основатель Amazon.com Джефф Безос.

Отмечается, что Си Цзиньпин попал в топ рейтинга из-за того, что в марте депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, убрав из нее пункт об ограничении работы председателя КНР двумя сроками и расширив его влияние.

Сегодня китайский лидер, как утверждается "наслаждается культом личности", невиданным со времен Мао Цзэдуна.

Второе место в рейтинге занимает российский лидер Владимир Путин, который правит Россией с 2000 года, а в нынешнем году переизбрался на новый президентский срок, получив 77% голосов.

Третье место Дональда Трампа обусловлено тем, что он не без сложностей продвигает свою повестку дня в Конгрессе США, несмотря на то, что в нем доминирует его собственная партия. Кроме того, Трамп фигурирует в расследованиях нескольких правоохранительных органов и не может избавиться от скандалов, связанных с его личной жизнью и бизнесом. Тем не менее, он все еще возглавляет самую мощную в мире экономическую и военную силу.

Ангела Меркель не только заняла четвертое место, но и стала самой влиятельной женщиной в мире. Фактический лидер Европы, Меркель выиграла на непростых прошлогодних выборах и создала «широкую коалицию» с политическими партнерами. Тем не менее, ей придется вести ЕС через «шторма» в виде Brexit и нарастающих антимигрантских настроений в Европе.

В первой десятке рейтинга также оказались Папа Римский Франциск (6 место), основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс (7 место), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (8 место), премьер-министр Индии Нарендра Моди (9 место), и соучредитель Google Ларри Пейдж.