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В тюрьме Испании поженились двое осужденных за кражи (видео)

11:36, 19 октября 2018
Мир
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Как говорится в сюжете ТСН, жених и невеста Еуса и Хорхе встретились уже за решеткой. Оба загремели из-за кражи. А когда влюбились, попросили разрешения тюремщиков как можно быстрее жениться.

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В феврале получили отказ, а женщину вообще собирались перевести в другую тюрьму. И наконец-то тюремщики согласились ненадолго отпустить заключенных, чтобы те провели скромную церемонию под присмотром охранников.

Жизнь молодоженов за решеткой после свадьбы вряд ли изменится, потому что видятся влюбленные крайне редко и то только через стекло.

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Теги: #Испания#тюрьма