Атаковавшие Charlie Hebdo в Париже являются членами "Аль-Каиды" - СМИ
Террористы, которые совершили вооруженное нападение на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже, открыто заявили, что являются членами "Аль-Каиды", действующей на территории Йемена.
Как пишет британская газета Telegraph со ссылкой на одного из очевидцев произошедшего Седрика Ле Беше, незадолго до атаки злоумышленники обратились к прохожим с требованием передать СМИ, что они являются членами террористической группировки, сообщает РИА Новости.
Читайте такжеОбама предложил Франции помощь в расследовании теракта в Париже
"Сообщите СМИ, что это сделала "Аль-Каида в Йемене" ("Аль-Каида на Аравийском полуострове")", — заявил Ле Беше.
В результате нападения в среду на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже погибли 12 человек, более двадцати получили ранения. По предварительным данным, нападавших было трое, им удалось скрыться с места преступления. Журнал неоднократно печатал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызывало возмущение верующих.