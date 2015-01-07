Атаковавшие Charlie Hebdo в Париже являются членами "Аль-Каиды" - СМИ

Как пишет британская газета Telegraph со ссылкой на одного из очевидцев произошедшего Седрика Ле Беше, незадолго до атаки злоумышленники обратились к прохожим с требованием передать СМИ, что они являются членами террористической группировки, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеОбама предложил Франции помощь в расследовании теракта в Париже

"Сообщите СМИ, что это сделала "Аль-Каида в Йемене" ("Аль-Каида на Аравийском полуострове")", — заявил Ле Беше.

В результате нападения в среду на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже погибли 12 человек, более двадцати получили ранения. По предварительным данным, нападавших было трое, им удалось скрыться с места преступления. Журнал неоднократно печатал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызывало возмущение верующих.