В Госдуме требуют возбудить уголовное дело против Ходорковского

12:03, 10 января 2015
Мир
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Депутаты считают, что Ходорковский оскорбил значительную часть населения России, призвав СМИ опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда после теракта в Париже. 

УНИАН

Член Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Иван Сухарев обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского, пишет газета "Известия".

По мнению депутата, Ходорковский оскорбил значительную часть населения России призвав средства массовой информации опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда после теракта в Париже. Сухарев отмечает, что есть определенные рамки за которые нельзя заходить и обращение Ходорковского должно подвергнуться уголовной проверке. 

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Коллегу по фракции ЛДПР поддержал и председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов. Он уверен, что такими высказываниями Ходорковский ставит под удар все мировое журналистское сообщество.

Нилов также отметил, что в отличии от Франции в России есть запрет на действия, которые напрямую оскорбляют чувства верующих и вызывают крайне негативные последствия.

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Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров уже назвал Ходорковского врагом мусульман и своим личным врагом. 

Напомним, 7 января, после нападение на Charlie Ebdo Ходорковский разместил на своей странице в Twitter призыв к СМИ публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. «Если журналисты — достойное сообщество, завтра не должно быть издания без карикатуры на пророка», — написал он.

В результате нападения на офис парижского издания Charlie Hebdo погибли 12 человек, более двадцати получили ранения. Журнал неоднократно печатал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызывало возмущение верующих.

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