Кадыров назвал Ходорковского своим личным врагом

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал обращение бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который на фоне нападения на французский еженедельник Charlie Hebdo призвал журналистов публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров назвал Ходорковского врагом мусульман и своим личным врагом. Об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает Lenta.ru.

«После кровавого происшествия в Париже, он [Ходорковский] возомнил себя бОльшим французом, чем президент Франции и премьер-министр этой страны. В то время как французские власти заняты расследованием и принятием мер, которые предотвратили бы дальнейшее нагнетание напряженности, Ходорковский требует от всех журналистов повторения опыта парижского издания и печатания карикатур», — пишет глава Чечни.

Читайте такжеФранцузская полиция готовится к задержанию напавших на редакцию Charlie Hebdo

По его мнению, своими действиями бизнесмен «поставил на себе крест». «Он объявил себя врагом всех мусульман мира. Значит, и моим личным врагом», — подчеркнул Кадыров.

«Я уверен, что в его любимой Швейцарии найдутся тысячи законопослушных граждан, которые призовут беглого уголовника к ответу», - добавил он.

Ранее Ходорковский разместил на своей странице в Twitter призыв к СМИ публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. «Если журналисты — достойное сообщество, завтра не должно быть издания без карикатуры на пророка», — написал он.

Если журналисты - достойное сообщество, завтра не должно быть издания без карикатуры на пророка. — Ходорковский Михаил (@mich261213) January 7, 2015

Как сообщалось ранее, в результате нападения в среду на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже погибли 12 человек, более двадцати получили ранения. Журнал неоднократно печатал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызывало возмущение верующих.