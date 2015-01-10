Патриарх Кирилл призвал не драматизировать падение курса рубля, потому что цена рубля и обменный курс валюты - "разные вещи"

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Киселеву, которое было показано на телеканале "Россия-1", передает ТСН.

Патриарх сказал, что цена рубля и обменный курс валюты - "разные вещи", поскольку курс - это переменная величина, которая формируется под влиянием многих факторов, часто не связанных напрямую с экономикой".

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"А кто знает цену доллара? У многих есть такое впечатление, что вообще цена символическая", - заявил он.

Патриарх Кирилл уверен, что падение курса рубля не повлияет на большинство россиян.

"На большинство людей обменный курс не повлияет, если под сурдинку изменения обменного курса наши собственные производители не начнут поднимать цены", - отметил патриарх.