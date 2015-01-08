Немцов об угрозах Кадырова: Ходорковскому стоит завести охрану
Российский оппозиционный политик Борис Немцов прокомментировал угрозы президента Чечни Рамзана Кадырова в адрес бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского
Об этом он написал на своей сторінци в Фейсбук.
"Кадыров назвал Михаила Ходорковского своим личным врагом и прозрачно намекнул, что с ним расправится. Можно к этому относиться спокойно, если бы не факты. За последние годы убито немало личных врагов Кадырова- братья Ямадаевы ( в Москве и Дубаи), Мовлади Байсаров ( в Москве), Умар Исраилов ( в Вене)...
Читайте такжеКадыров назвал Ходорковского своим личным врагом
Недавно он назначил своими врагами депутатов Рады Березу, Мосийчука и Левуса, а также миллионы граждан России, критикующих Путина.
Это, конечно, обнадеживает. Перестрелять всех несогласных с Пу его 20 тысячам боевиков не под силу.
Но случай с Ходорковским особенный. Он личный враг не только Кадырова, но и Путина.
МБХ стоит завести охрану, хоть в Швейцарии это и не принято", - написал Немцов.
Напомним, ранее глава Чечни назвал бывшего российского политзаключенного Михаила Ходорковского своим личным врагом.