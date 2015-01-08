Немцов об угрозах Кадырова: Ходорковскому стоит завести охрану

Об этом он написал на своей сторінци в Фейсбук.

"Кадыров назвал Михаила Ходорковского своим личным врагом и прозрачно намекнул, что с ним расправится. Можно к этому относиться спокойно, если бы не факты. За последние годы убито немало личных врагов Кадырова- братья Ямадаевы ( в Москве и Дубаи), Мовлади Байсаров ( в Москве), Умар Исраилов ( в Вене)...

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Недавно он назначил своими врагами депутатов Рады Березу, Мосийчука и Левуса, а также миллионы граждан России, критикующих Путина.

Это, конечно, обнадеживает. Перестрелять всех несогласных с Пу его 20 тысячам боевиков не под силу.

Но случай с Ходорковским особенный. Он личный враг не только Кадырова, но и Путина.

МБХ стоит завести охрану, хоть в Швейцарии это и не принято", - написал Немцов.

Напомним, ранее глава Чечни назвал бывшего российского политзаключенного Михаила Ходорковского своим личным врагом.