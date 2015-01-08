Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу братьев Навальных

Об этом в своем блоге сообщает оппозиционер Алексей Навальный, передает Радио Свобода.

«Статья 39 (немедленное освобождение) ЕСПЧ применять не стал, отметив, что используется она в подавляющем большинстве случаев там, где есть пытки, риск смерти», - говорится в сообщении.

Навальный также отметил, что его жалобу после приговора Европейский суд по правам человека рассмотрел в контексте предыдущей жалобы на домашний арест, в связи с этим задал вопрос российскому правительству, на которые он должен ответить до 13 февраля.

Сейчас на сайте Европейского суда по правам человека о рассмотрении жалоб братьев Навальных не сообщается.

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30 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, а его брата Олега - к такому же реальному сроку лишения свободы по делу о хищении средств компании «Ив Роше». При этом суд постановил, что до вступления приговора в силу Навальный будет содержаться под домашним арестом.

31 декабря защита Навального обжаловала сохранения ему меры пресечения в виде домашнего ареста до вступления в силу приговора по делу «Ив Роше».