Во Франции сотни тысяч человек вышли на улицы из-за теракта в Париже

Люди вышли на улицу, чтобы осудить действия террористов и выразить соболезнования жертвам теракта в Париже. Похожие акции прошли в других столицах Европейских стран, пишет Украинская правда.

Лишь в нескольких крупных французских городах такие митинги суммарно собрали более 100000 человек, сообщает Le Monde.

Как сообщала Европейская правда, в среду в Париже, в редакции журнала Charlie Hebdo и вблизи нее террористы расстреляли 12 человек - сотрудников журнала и полицейских.

На площади Республики в Париже собралось не меньше 35 тысяч,утверждает Le Monde. Главные лозунги митингующих - "Мы - это Шарли" и "не боимся".

Стихийные митинги прошли также на других площадях и улицах столицы Франции.

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В Лионе акция собрала более чем 10000 митингующих. Le Figaro насчитали в этом городе до 15 тысяч людей на площади. Так же о десятитысячном митинге сообщают из города Тулузы.

В столице Бретани Ренн в акции протеста приняло участие от 13 до 15 тысяч.

В Нанте митинг протеста насчитывал 5 тысяч участников, столько же -в Гренобле и в Бордо.

На центральной площади города Лилль на севере Франции от шести вечера собралось несколько тысяч человек. Еще около 7 тысяч собрались в старом порту Марселя.

Из нескольких других городах также сообщают о многотысячных митингах.

В ряде европейских столиц так же прошли акции поддержки и сочувствия.

Британская газета Independent сообщает о митингах в Дублине, Эдинбурге, Амстердаме, Брюсселе, Мадриде, Риме, Берлине, Вене, а также за пределами ЕС - в Москве, Тунисе, Лиме и Рио-де-Жанейро.