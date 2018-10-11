Провальный запуск российской ракеты "Союз": фоторепортаж взлета и аварийного приземления

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Авария российской ракеты "Союз" произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане.

Экипаж "Союза МС-10" перешел в режим баллистического спуска. Произошло аварийное отключение двигателей ракеты Союз МС-10 второй ступени.

По данным источников, плохое крепление могло стать возможной причиной аварии ракеты "Союз". Один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок.

Читайте такжеПоявилось видео с места аварии носителя во время старта ракеты "Союз"

Все пилотируемые пуски в России приостановлены после аварии "Союза". Появились фото с запуска ракеты “Союз МС-10”.

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж "Союза" приземлился, все живы.