Трамп высказался о кандидатах на место Хейли

В выборе подходящей кандидатуры на этот пост ему поможет нынешний постпред страны в ООН Никки Хейли.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру своей бывшей советницы Дины Пауэлл на должность постпреда страны при ООН.

По словам главы государства, в выборе подходящей кандидатуры на этот пост ему поможет нынешний постпред страны в ООН Никки Хейли, передает Reuters.

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В настоящее время Пауэлл входит в число руководителей инвестиционного банка Goldman Sachs Group, а в 2017-2018 годах была заместителем помощника Трампа по стратегическим вопросам.

При этом президент также выразил сожаление в связи с тем, что не может назначить на эту должность свою дочь Иванку. Трамп объяснил, что из-за подобного назначения его могли бы обвинить в продвижении членов семьи на высокопоставленные должности.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций Никки Хейли, которая заняла этот пост после победы Дональда Трампа на выборах президента США, решила уйти в отставку.