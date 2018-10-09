Постпред США в ООН Никки Хейли уходит в отставку

Сейчас в Белом доме Трамп и Хейли делают совместное заявление.

Посол Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций Никки Хейли, которая заняла этот пост после победы Дональда Трампа на выборах президента США, решила уйти в отставку.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на несколько осведомленных о решении Хейли источников.

Чиновник в Государственном департаменте США сообщил, что Хейли сообщила об этом решении своим подчиненным сегодня утром.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Однако, президент США Дональд Трамп анонсировал в Белом доме совместное с Хейли "большое заявление", которое проходит в это время.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2018

Издание Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что Хейли обсуждала свою отставку с Трампом на прошлой неделе, когда приезжала к нему в Белый дом. "Эта информация шокировала многих высокопоставленных лиц, занимающихся внешней политикой в администрации Трампа", - отмечает издание.

Axios также отмечает, что Дональд Трамп принял прошение Никки Хейли об отставке.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2017 года Сенат США (верхняя палата Конгресса) утвердил кандидатуру бывшего губернатора штата Южная Каролина Хейли послом США в ООН.

Занимая свою должность, Хейли призвала вернуть Украине контроль над Крымом, а также выполнить Минские соглашения.