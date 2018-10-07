В Афганистане при нападении талибов погибли 10 полицейских

Бойцы исламского движения подожгли здание правительства в округе Сайед-Абад и разрушили только что построенные контрольно-пропускные пункты.

В Афганистане в центральной провинции Вардак в результате нападения бойцов исламского движения "Талибан" погибли 10 полицейских.

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Об этом сообщает Reuters.

"Талибы в субботу вечером подожгли здание правительства в округе Сайед-Абад и схватили начальника районной полиции и девять других полицейских", - говорится в сообщении.

Неоднократные нападения на важные провинции, такие как Вардак и соседняя Газни, убеждают, какой нестабильной остается ситуация в Афганистане за две недели до общегосударственных парламентских выборов.

По словам пресс-секретаря кабинета губернатора провинции Вардак Абдула Рахмана Мангала, талибы вторглись в некоторые гражданские дома после того, как убили 10 полицейских, и разрушили только что построенные контрольно-пропускные пункты.