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В Афганистане при нападении талибов погибли 10 полицейских

12:11, 07 октября 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Reuters.

"Талибы в субботу вечером подожгли здание правительства в округе Сайед-Абад и схватили начальника районной полиции и девять других полицейских", - говорится в сообщении.

Неоднократные нападения на важные провинции, такие как Вардак и соседняя Газни, убеждают, какой нестабильной остается ситуация в Афганистане за две недели до общегосударственных парламентских выборов.

По словам пресс-секретаря кабинета губернатора провинции Вардак Абдула Рахмана Мангала, талибы вторглись в некоторые гражданские дома после того, как убили 10 полицейских, и разрушили только что построенные контрольно-пропускные пункты.

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Теги: #Афганистан#атака талибов в Афганистане#атака Талибана