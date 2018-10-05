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В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

12:08, 05 октября 2018
Мир
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МиГ-29 выгорел полностью / фото Mash

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По его данным, истребитель вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

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«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили», — сказал источник.

Как сообщает РИА Новости, падение произошло в лесу в районе деревни Дмитровцы. Жертв и разрушений нет. В Объединенная авиастроительной корпорации сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого возникла неполадка в системе управления. Летчики увели падающий истребитель от жилых построек, и он упал в безлюдном месте.

По факту крушения МиГ-29 создана спецкомиссия, которая выявит причины произошедшего.

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Теги: #истребитель#Россия#крушение#МиГ-29