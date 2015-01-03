Итальянские полицейские массово дезертировали накануне Нового года

Полицейские ссылались на болезни, физические травмы или даже брали выходной, чтобы сдать кровь, сообщает Украинская правда со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, массовое дезертирство полицейских, которые должны были охранять порядок в Риме в новогоднюю ночь, будет расследовать городской совет и правительство Италии.

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Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что из-за этого инцидента будет изменен закон о занятости в государственном секторе.