Тысячи венгров вышли на демонстрацию против политики сближения с Россией

Они выступили против политики сближения с Россией нынешнего право-националистического премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает Deutsche Welle.

Люди критикуют политику Орбана в области экономики.

"Тревожно наблюдать, как Венгрию ставят в зависимость от России", - считает один из вышедших на площадь, имея в виду российский кредит в 10 миллиардов евро на завершение строительства венгерской АЭС "Пакш".

Многие демонстранты боятся усиления авторитаризма.

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Многие демонстранты боятся усиления авторитаризма. "Во всех аспектах нашей жизни мы опасаемся возвращения к централизации, подобной той, что была при коммунистическом режиме", - говорит другая демонстрантка.

Регулярные акции протеста в Будапеште идут на протяжении последних двух месяцев. Организаторы - представители новой гражданской инициативы "ТеперьМы!" (MostMi!) -обещают повторение демонстрации 1 февраля, за день до визита в Венгрию канцлера Германии Ангелы Меркель.

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