В Лондоне в Новогоднюю ночь полиция задержала 90 человек.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«90 людей были арестованы вечером во время празднования Нового года на берегах реки Темза в Лондоне», - говорится в сообщении.

В полиции Лондона сообщили, что треть лиц задержали из-за пьяного поведения во время показа праздничного фейерверка и салютов.

При этом отмечается, что впервые, чтобы попасть на праздничный фейерверк, необходимо было приобрести билет. На фейерверк в Лондоне пришли 100 тысяч человек.

Еще 22 человека были арестованы за словесные высказывания и семь человек - за преступления сексуального характера.

Вместе с тем сказано, что в соответствии с принятыми недавно ограничениями относительно количества лиц, которые могут собираться на массовые мероприятия, прошлогодний показатель в полмиллиона человек был снижен в 4/5 раза - до 100 тысяч человек.

В полиции отмечают, что работают усердно, чтобы обеспечить для людей безопасность.