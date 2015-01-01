Впервые ни один из белорусских каналов не показал новогоднее обращение Путина

Впервые в новейшей истории белорусские телеканалы не транслировали праздничное выступление президента России, пишет «Наша Ніва».

Поздравление президента России было заявлено в программе «РТР-Беларусь», однако руководство телеканала все же решило показать обращение Александра Лукашенко.

Абсурдная ситуация, когда белорусов сначала поздравлял президент чужой страны, сохранялась два десятилетия. Многие семьи встречали Новый год «по Москве» в 23.00, а после «по Минску» в полночь.

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Из-за перевода стрелок московское и минское время теперь совпадают, поэтому белорусские телеканалы должны были решить, чье выступление показывать.