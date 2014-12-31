В России будут сажать за вождение в нетрезвом состоянии
17:11, 31 декабря 2014Мир
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Если водитель будет остановлен в состоянии алкогольного опьянения дважды, ему грозит уголовная ответственность сроком до двух лет лишения свободы
В РФ вводится уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии / Фото УНИАН
В Российской Федерации вводится уголовная ответственность за повторное вождение автомобиля в пьяном виде.
Как сообщает Газета.ру, соответствующий закон подписал президент РФ.
В документе отмечается, что если водитель будет остановлен в состоянии алкогольного опьянения дважды, ему грозит уголовная ответственность сроком до двух лет лишения свободы.
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В случае аварии со смертельным исходом по вине пьяного водителя, срок заключения составит от двух до семи лет. Если жертвами аварии станут два человека и более, виновник ДТП будет отбывать наказание от четырех до девяти лет.
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