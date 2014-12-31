В России будут сажать за вождение в нетрезвом состоянии

В Российской Федерации вводится уголовная ответственность за повторное вождение автомобиля в пьяном виде.

Как сообщает Газета.ру, соответствующий закон подписал президент РФ.

В документе отмечается, что если водитель будет остановлен в состоянии алкогольного опьянения дважды, ему грозит уголовная ответственность сроком до двух лет лишения свободы.

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В случае аварии со смертельным исходом по вине пьяного водителя, срок заключения составит от двух до семи лет. Если жертвами аварии станут два человека и более, виновник ДТП будет отбывать наказание от четырех до девяти лет.