В столице Ирана из-за загрязнения воздуха госпитализированы сотни людей

Представитель экстренных служб Тегерана заявил, что еще 1434 человека со схожими проблемами остались в своих домах и будут лечиться амбулаторно, передает радио "Свобода".

Представители властей призвали больных и пожилых людей оставаться в помещениях и находиться подальше от мест скопления транспорта.

Столица Ирана, в которой живут около 12 млн человек, имеет один из худших показателей по уровню загрязнения воздуха среди крупнейших городов мира.

Проблема усугубляется в зимнее время, когда концентрация холодного воздуха и опасных веществ выше. Тегеран расположен на высоте 1200 м над уровнем моря и окружен горами.

Другие иранские города, в частности Исфахан и Мешхед, также страдают от загрязнения воздуха.