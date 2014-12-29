Чешским природоведам не понравилось, что Земан сравнил противников с неандертальцами

Заявление Земана в конце прошлой недели, что он не будет отступать перед «толпой, которая ревет», потому что «последний раз ревом общались неандертальцы», вполне ошибочное, написали ученые в фейсбуке музея: неандертальцы, отметили ученые, общались языком так же, как и современный вид человека, Homo sapiens, и их было так мало, что они не могли бы созвать «толпу, что ревет» на Земана, передает Радио Свобода.

Но, добавили ученые, зерно правды в словах президента может быть в том, что «на том собрании какие-то неандертальцы действительно были - ведь в геноме современных европейцев есть по крайней мере четыре процента ДНК неандертальцев». Однако, подчеркнули ученые, это «присутствие неандертальцев» на западе, где Земана освистали и забросали яйцами его противники, касается не только демонстрантов, но и самого господина президента».

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Заявление ученых Музея человека пересказал чешский новостной сайт Novinky.cz. Тем временем на странице музея в фейсбуке ее уже нет. Зато там есть новое заявление ученых о том, что текст исчез не из-за действия администраторов страницы, а явно через внешнее вмешательство. Кроме того, сообщили они, в течение нескольких часов после публикации работникам музея стали поступать по телефону и электронной почте угрозы о физической ликвидации.