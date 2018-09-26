"США отвергают идеологию глобализма": Трамп выступил на Генассамблее ООН (видео)

Касаясь ситуации в Европе, Трамп заявил, что в результате строительства «Северного потока-2» Германия станет полностью зависимой от российских источников энергии.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 сентября, выступил на проходящей в Нью-Йорке ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как пишет Голос Америки, обратившись к мировым лидерам, Трамп в первую очередь подчеркнул успехи американской экономики, по его словам, движущейся вперед, как никогда прежде.

Коснувшись своих внешнеполитических достижений, президент отметил состоявшийся в июне саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам Трампа, Северная Корея предприняла в последнее время ряд вдохновляющих шагов. Президент выразил Ким Чен Ыну признательность за эти шаги.

Вместе с тем президент подчеркнул, что санкции против Пхеньяна останутся в силе вплоть до завершения денуклеаризации.

Трамп констатировал, что США сотрудничают со странами Персидского залива, а также с Иорданией и Египтом, чтобы создать региональный стратегический союз.

В связи с иранской проблемой Трамп заявил, что лидеры этой страны сеют хаос, смерть и разрушение. «Они не уважают ни своих соседей, ни их границы, ни суверенные права государств. Вместо этого иранские лидеры расхищают ресурсы страны, чтобы обогащаться и сеять хаос по всему Ближнему Востоку и далеко за его пределами», – заявил президент.

Он также подчеркнул, что любое решение сирийской проблемы должно включать план взаимодействия с Ираном.

По словам Трампа, США развернули кампанию экономического давления на Иран с целью подорвать экономические основы поведения Тегерана в регионе.

Президент США заявил, что за возобновлением экономических санкций против Ирана (это произойдет 5 ноября) последуют новые санкции.

Трамп сказал, что просит всех мировых лидеров способствовать изоляции иранского руководства до тех пор, пока оно идет по пути агрессии. «Мы не можем позволить ведущему спонсору терроризма в мире овладеть самым опасным оружием на планете. Мы не можем позволить это режиму, сулящему смерть Америке и угрожающему уничтожением Израилю», – пояснил президент.

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Трамп подчеркнул приверженность США делу достижения мира между израильтянами и палестинцами.

США отвергают идеологию глобализма, заявил президент.

По словам Трампа, страны ОПЕК, как обычно, обманывают мировое сообщество. Он заявил, что они должны прекратить повышать цены на нефть. Президент также призвал страны ОПЕК расходовать больше на оборонные нужды.

Касаясь ситуации в Европе, Трамп заявил, что в результате строительства «Северного потока-2» Германия станет полностью зависимой от российских источников энергии.

В будущем США будут оказывать помощь в международном масштабе лишь тем, кто относится к ним с уважением и дружески, подчеркнул президент.