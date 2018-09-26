Вашингтон не позволит Евросоюзу обойти санкции против Ирана - советник Трампа

Накануне участники ядерной сделки с Ираном договорились создать специальный механизм для торговли с Ираном в обход санкций США.

Советник президента США Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Евросоюзу свести на нет санкции против Ирана.

Болтон также призвал международную систему межбанковских платежей SWIFT пересмотреть сотрудничество с Тегераном, передает Дождь со ссылкой на Reuters.

Болтон заявил, что США будут «агрессивно и непреклонно» выполнять санкционный режим против Ирана после выхода из ядерной сделки.

"Мы не собираемся позволить Европе или кому-либо еще обходить наши санкции", - заявил Болтон.

Он отметил, что ожидает от покупателей иранской нефти к 4 ноября свести импорт до нулевого уровня. Санкции вступают в силу 5 ноября.

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"Банки и системы обмена финансовой информацией, такие как SWIFT, должны обратить пристальное внимание на свои дела с Ираном и задаться вопросом о том, стоит ли этого такого риска. SWIFT должна следовать примеру растущего числа компаний... которые пересмотрели свои дела с иранским режимом", - сказал Болтон.

Накануне сообщалось, что участники ядерной сделки с Ираном - Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия - договорились создать специальный механизм для торговли с Ираном в обход санкций США. Вашингтон в мае вышел из соглашения и заявил о введении в отношении Ирана новых ограничений.

Иран отключили от бельгийской SWIFT в 2012 году, что затруднило для страны международные банковские переводы. После заключения «ядерной сделки», в рамках которой Тегеран отказывался от своей ядерной программы в обмен на облегчение санкционного режима, работа SWIFT в стране восстановилась.