Лидер КНДР попросил Трампа о новой встрече - Белый дом

В Белом доме готовы организовать вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына и уже занимаются этим вопросом.

Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына с просьбой провести новую встречу.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По ее словам, это было "очень теплое, очень позитивное письмо". Сандерс отметила, что в Белом доме готовы организовать вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына и уже занимаются этим вопросом.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что послание северокорейского лидера демонстрирует "постоянное стремление сосредоточиться на денуклеаризации [Корейского] полуострова".

Сандерс добавила, что на параде 9 сентября в Пхеньяне в честь 70-летней годовщины основания КНДР не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, назвав это признаком доброй воли.

Справка УНИАН. 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами. Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза.

По его итогам подписано совместное заявление, в соответствии с которым США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Трамп отметил, что снятие санкций против КНДР следует ожидать только после того, как денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена. Также он заверил, что Северная Корея намерена уничтожить основной полигон по испытанию ракетных двигателей.