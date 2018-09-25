Парламент Норвегии проверили на наличие "жучков" после задержания российского шпиона

В аэропорту Осло по подозрению в шпионаже был задержан сотрудник аппарата российского Совета Федерации Михаил Бочкарев.

Сотрудники органов безопасности Норвегии обыскали здание парламента страны на предмет наличия прослушивающих устройств после того, как в аэропорту Осло по подозрению в шпионаже был задержан россиянин Михаил Бочкарев.

Об этом служба безопасности полиции Норвегии PST сообщила в понедельник, 24 сентября, норвежской интернет-газете Aldrimer.no, передает dw.com.

По ее данным, спецслужбы также должны проверить, не пытался ли россиянин взломать мобильные телефоны депутатов или других участников семинара.

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Как передало агентство РБК со ссылкой на собственные источники, Бочкарев - советник в области инфотехнологий, он отвечал за работу сайта верхней палаты парламента РФ.

Конференция в стортинге (парламенте Норвегии) была посвящена, в частности, проблемам цифровых технологий.

Михаила Бочкарева подозревают в незаконной разведывательной деятельности, задержание связано с тем, что он посещал семинар по цифровым технологиям, который проходил в здании парламента Норвегии 20-21 сентября с участием чиновников законодательных собраний 34 стран.

Ранее УНИАН сообщал, что в Осло задержали 51-летнего россиянина в связи с подозрением в том, что он проводил «незаконную шпионскую деятельность» во время международного семинара в парламенте Норвегии.