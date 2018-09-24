В Норвегии поймали шпиона из России

Гражданина России задержали в аэропорту в Осло и арестовали. Пребывания под стражей позволит предотвратить возможное уничтожению доказательств по делу.

В Осло задержали 51-летнего россиянина в связи с подозрением в том, что он проводил «незаконную шпионскую деятельность» во время международного семинара в парламенте Норвегии.

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По информации норвежской полиции, мужчине грозит за это до трех лет лишения свободы, передает Польское радио. Гражданина России задержали в аэропорту в Осло и арестовали. Пребывание под стражей позволит предотвратить возможное уничтожение доказательств по делу.

Незаконные действия россиянин совершал во время международного семинара, посвященного цифровым технологиям и кибербезопасности, который состоялся в прошлый четверг и пятницу в парламенте Норвегии. По данным местных СМИ, поведение мужчины на конференции вызвало подозрения, в связи с чем делом заинтересовалась норвежская разведка.

Министерство иностранных дел России и посольство РФ в Норвегии подтвердили информацию о задержании российского гражданина.

Норвежское издание Verdens Gang приводит слова адвоката норвежца, экс-сотрудника Пограничной службы в городе Киркенес на севере страны, которого арестовали в России за якобы шпионскую деятельность. Как сообщил адвокат, его клиент надеется, что теперь Норвегия и Россия смогут осуществить обмен.