Вице-президент Индонезии допустил, что самолет AirAsia потерпел крушение

Об этом заявил на пресс-конференции глава поисково-спасательного центра Индонезии, вице-президент страны Юсуф Калла. "Скорее всего, с ним (самолетом) произошла авария", - предположил политик. Он уточнил, что индонезийские власти "по- прежнему не располагают информацией о районе крушения самолета", отмечает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, наземные диспетчерские службы потеряли связь с лайнером Airbus А320-200 бюджетного малайзийского авиаперевозчика AirAsia, выполнявшего рейс по маршруту из индонезийского города Сурабая в Сингапур. Связь с самолетом оборвалась, предположительно, в районе острова Калимантан (Борнео) над Яванским морем через 42 минуты после вылета.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 162 человека: 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Из них 155 человек - граждане Индонезии, три южнокорейца, один подданный Великобритании, один подданный Малайзии и по одному гражданину Сингапура и Франции.