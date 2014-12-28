Приказ отправить российских солдат в Украину отдавался в устной форме - мать погибшего

Об этом пишет Дождь со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Как сообщила Екатерина Туманова, после похорон сына она разговаривала по телефону с майором из воинской части 27777 (поселок Калиновская, Чечня), где проходил службу 20-летний военный. Офицер, по ее словам, подтвердил, что молодой человек погиб в Украине. Он отказался рассказывать какие-либо подробности произошедшего, отметив лишь, что приказ о его отправке в Донбасс «пришел сверху только в устной форме».

Читайте такжеПравозащитница опубликовала список "грузов-200", прибывших из Донбасса в КрымВ конце августа запрос с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах гибели 39 российских военных направил в министерство обороны РФ депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В ведомстве отказались предоставлять запрошенные сведения, сославшись на закон «О персональных данных».

«Комитет солдатских матерей» ранее составил список из 400 российских военных, раненых и убитых предположительно в Украине.

Участие российских солдат в боевых дествиях против украинцев косвенно признал президент РФ Владимир Путин, заявив, что кроме так называемых добровольцев, в Украине воюют россияне, "которые по зову сердца исполняли свой долг".

"Все люди, которые по зову сердца исполняли свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе на юго-востоке Украины, не являются наемниками. Потому что они за это денег не получают", — заявил он, отвечая на вопрос об участии военных из РФ в боях в Донбассе на большой пресс-конференции в декабре.