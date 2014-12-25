МИД Латвии: РФ нам грозит, но к этому шло еще с 2008 года

Об этом сказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Украинская правда со ссылкой издание Delfi.

"Сейчас мы наблюдаем серьезное ухудшение ситуации у нас дома, в Балтийском регионе. Но оно наблюдается в течение нескольких лет - Россия наращивает активность своих военных самолетов с 2008 года. Это не явление этого года. Мы видим работу РФ по модернизации (в армии. - Ред.) как на наших границах, так и в Калининградской области", - сказал он.

По его словам, таким образом Россия демонстрирует свою политическое величие и готовность показать, если говорить словами Никиты Хрущева, "Кузькину мать".

"Мы относимся к этому со всей серьезностью, но не паникуем. В этом нет необходимости. Потому что в случае необходимости наше Минобороны обратится к НАТО для дополнительных мер безопасности", - сказал Ринкевичс.

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"Аннексия Крыма, события на востоке Украины стали попыткой разрушить международную систему, оценивать события, следствием которых в начале 1990-х стало создание новых независимых государств", - сказал он.

По мнению министра, украинские события вызвали значительную трансформацию в процессе принятия решений в европейских столицах. В связи с конфликтом в Украине он назвал уходящий год "ужасным годом".