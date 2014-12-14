Гражданская авиация Финляндии поменяла маршруты после сообщения о воздушном шпионе РФ

"Движение гражданских судов было перенаправлено подальше от российских самолетов. Это стандартная процедура, когда самолеты летают "втемную", с отключенными передатчиками", — заявил директор агентства Пекки Хентту, сообщает Росбалт.

Отмечается, что гражданским самолетам 10 декабря пришлось изменить маршруты из-за группы российских военных самолетов. Они не представляли угрозы и не нарушали воздушных границ страны. Однако на российских самолетах была выключена система ответов на запросы, что может представлять угрозу для безопасности полетов, подчеркнули финские власти

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Ранее в интервью Sveriges Radio министр обороны Швеции Петер Хульквист рассказал о том, что в небе над Балтийским морем 12 декабря российский военный самолет якобы едва не столкнулся с пассажирским лайнером, который вылетел из датского аэропорта Каструп (Копенгаген). По тревоге были подняты шведские и датские истребители.

Минобороны РФ опровергло заявление Швеции.