Авиация Пакистана сообщила о ликвидации более 20 исламистов

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление командования армии Пакистана, всего в результате авианалетов, совершенных в пятницу вечером в районе Северного Вазиристана, погибли не менее 23 боевиков, передает РИА "Новости".

Помимо этого, была уничтожена система подземных тоннелей, а также крупное хранилище оружия и боеприпасов.

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