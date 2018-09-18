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Стали известны возможные затраты США на создание космических войск

08:59, 18 сентября 2018
Мир
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REUTERS

В тексте документа говорится о создании «организации, которая будет обеспечивать превосходство в космосе». Отмечается, что Пентагон может выделить на создание новой отрасли войск до $13 млрд в ближайшие пять лет.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила, что шестое отделение войск должно появиться в США к 2020 году. Данный план требует одобрения Конгресса.

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Теги: #Пентагон#войска#ВВС США