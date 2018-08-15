National Interest: США, Россия или Китай могут случайно устроить ядерный армагеддон

Страны делают ошибку, когда смешивают свои ядерные и неядерные войска.

Что произойдет, если страна использует одни и те же спутники для управления своими ядерными силами и обычными войсками? Случайная ядерная война, вот что!

Это предупреждение вашингтонского аналитического центра, который указывает на угрозы из-за того, что США используют один и тот же командный центр и системы связи для всех видов вооружений и войск в своей армии, пишет National Interest.

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Из-за такого «двойного применения» атака на неядерный актив, такой как спутник или радар, может быть ошибочно расценен как попытка подорвать силы ядерного сдерживания Америки.

Проект ядерной политики администрации Дональда Трампа уже провозглашает, что кибератаки против США или атаки на ее спутники могут представлять стратегическую угрозу, которая может привести к ядерному ответу. Но тут возникает проблема под названием «ядерное недоразумение», когда традиционно четкие линии между ядерными и неядерными системами становятся размытыми.

В своем отчете аналитический центр «Фонд международного мира Карнеги» указал на вину России и Китая в такой неразберихе. К примеру, Россия держит свои ядерные субмарины и бомбардировщики на тех же базах, что и обычные суда и самолеты. А значит удар обычных сил США по таким же подразделениям армии России может закончиться тем, что Кремль увидит в нем атаку против своего ядерного арсенала. В таком случае российский ответ может стать началом ядерной войны.

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Китай допускает атаки на американские спутники, чтобы дестабилизировать командные системы США, а также арсенал «умного» вооружения, зависимого от спутниковых систем навигации. Пекин считает, что это было бы элементом обычной войны, хотя администрация Трампа говорит обратное.

В новом отчете «Фонда международного мира Карнеги» указано, что США делают ту же ошибку, что и Россия с Китаем.

«Начиная с последнего десятилетия Холодной войны США увеличили свою зависимость от систем двойного применения, присваивая неядерные задачи активам системы управления C3I, которые обычно использовались сугубо для ядерных операций», - отметил автор отчета и директор программы по ядерной политике фонда Джеймс Ектон.

«До середины 1980-х годов, например, американские спутники раннего предупреждения использовались сугубо для обнаружения запусков ракет с ядерными боеголовками. Сегодня они используются в ряде неядерных миссий, к примеру, обеспечивая данные для наведения систем противоракетной обороны», - пояснил он.

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США также демонтировали свои наземные системы коммуникации для управления ядерными силами, которые у них были во времена Холодной войны. Это означает, что спутники стали единственным средством командования ядерным арсеналом. И эти же самые спутники используются для связи с неядерными вооружениями.

Даже с появлением кибератак и протисупутникової оружия, спутниковые системы США не стали менее уязвимыми. В 1980-х и 1990-х годах в США было две спутниковые системы связи для ядерного арсенала.

«Сегодня же США в процессе запуска только четырех спутников передовой системы чрезвычайно высоких частот, которые будут единой системой передачи приказов для применения ядерного оружия, когда спутники системы Milstar окончательно будут отключены», - подчеркнул Ектон.

Аналогичным образом, одна из двух радиосетей для связи с ядерными ракетными субмаринами тоже была демонтирована. По мнению эксперта, существует несколько сценариев, когда США могут неправильно оценить угрозу и преборщить с ответом.

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«Россия может атаковать наземные или космические активы предупреждения, чтобы вывести из строя европейскую систему ПРО, которая эффективно захватывает ее неядерные ракеты. Вашингтон может расценить это как подготовку, которая должна гарантировать, что ограниченные ядерные удары со стороны России смогут преодолеть американские домашние системы противоракетной обороны», - говорится в отчете «Фонда международного мира Карнеги».

В Вашингтоне боятся, что Россия может пойти на ограниченные ядерные удары, чтобы загнать Америку в угол, в котором она предстанет перед выбором: отступить или решиться на развязывание полномасштабной ядерной войны. Но Москва может решить ударить по коммуникационным системам двойного использования для того, чтобы заблокировать операции американских обычных сил. Вашингтон может все понять не правильно и решить, что это была атака против ядерного арсенала.