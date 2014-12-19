Меркель назвала условия для отмены санкций против России

Санкции Евросоюза против России отменят только после устранения причин для их введения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после саммита ЕС в Брюсселе, передает dw.de.

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По словам Ангелы Меркель, ЕС готов к дальнейшим переговорам с Москвой по деэскалации конфликта в Украине. Она также указала на то, что президент России Владимир Путин пообещал сохранение территориальной целостности Украины, но выводы будут сделаны по его действиями.

В долгосрочной перспективе канцлер не исключила экономического сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Ангела Меркель подчеркнула, что это возможно в случае "стабильного прогресса в исполнении минских договоренностей" по урегулированию кризиса на Донбассе. Она добавила, что ЕС не имеет ничего против того, чтобы вместе с Россией, Беларусью и Казахстаном стремиться к большему общему экономическому пространству".