Джорджа Буша-старшего не выпустили из больницы

02:17, 25 декабря 2014
Мир
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Бывший президент США Джордж Буш-старший остается в больнице в Хьюстоне в качестве меры предосторожности.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь семьи бывшего президента, передает Reuters.

Два года назад Буш провел семь недель в больнице Хьюстона с бронхитом и связанных с ним заболеваний. 

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Как сообщал УНИАН, Джордж Буш-старший был госпитализирован накануне из-за трудностей с дыханием.

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