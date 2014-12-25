Джорджа Буша-старшего не выпустили из больницы
02:17, 25 декабря 2014Мир
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Бывший президент США Джордж Буш-старший остается в больнице в Хьюстоне в качестве меры предосторожности.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь семьи бывшего президента, передает Reuters.
Два года назад Буш провел семь недель в больнице Хьюстона с бронхитом и связанных с ним заболеваний.
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Как сообщал УНИАН, Джордж Буш-старший был госпитализирован накануне из-за трудностей с дыханием.
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