Washington Post: Евразийский союз Путина начинает работу в 2015 году с ограниченными амбициями

Об этом пишет Майкл Бирнбаум в своей статье, которая называется «Евразийский союз Путина начинает свою деятельность в 2015 г. с ограниченными амбициями», опубликованной в американской газете Washington Post.

Во вторник лидеры четырех бывших советских республик собрались в Москве, чтобы обсудить последние условия договора, который должен сблизить их экономики. Но из-за конфликта, охватившего Украину, это соглашение, которое вступит в силу 1 января, не оправдает высокомерных ожиданий Путина, рассчитывающего на то, что этот союз даст Кремлю возможность еще больше контролировать политику соседних стран.

Вместо этого Путин просто объединяет своенравных союзников. Такие страны, как Казахстан и Беларусь, которые являются членами нового союза, приветствуют экономические возможности. Но они боятся, что их может постичь та же участь, что и Украину, где Россия способствовала разжиганию конфликта, который унес жизни 4700 человек в этом году. Армения также должна стать членом этого альянса, известного как Евразийский экономический союз. Кыргызстан тоже ведет переговоры о вступлении в него.

Путин видел в этом альянсе возможность частично восстановить сферу политического и экономического влияния Советского Союза, сделав из Москвы центр принятия политических и экономических решений. Государства-члены Европейского союза отдали часть своего суверенитета Брюсселю, административной столице ЕС, поскольку считается, что 28 стран сильнее вместе, чем по отдельности.

Украина должна была стать жемчужиной путинского проекта, который обрек бы эту страну с населением в 45 млн. человек на экономическое развитие в сфере влияния России. Путин намеревался частично восстановить влияние, утерянное после распада Советского Союза. Но у Украины были другие планы.

Прошлой осенью Кремль оказывал очень сильное давление на бывшего президента Виктора Януковича, чтобы он отказался от планов сблизиться с Европейским союзом, в результате чего на улицах Киева вспыхнули акции протеста. В феврале он был отстранен от власти. А во вторник в Киеве парламент проголосовал за то, чтобы сделать еще один шаг в сторону западного оборонного блока НАТО, что абсолютно противоречит целям Путина.

Лишившись Украины как партнера в своем экономическом союзе, Путин в марте аннексировал Крымский полуостров, и в результате его действий напряженность в отношениях между Западом и Россией возросла до уровня холодной войны. Западные санкции нанесли большой удар по российской экономике. А ответные меры Кремля – эмбарго на импорт большинства западных пищевых продуктов – отрицательно сказались на идее экономического союза без границ, поскольку такие страны, как Беларусь и Казахстан не хотят принимать в этом участия и вводить подобные запреты.

«У нас только что было довольно активное, очень, я бы сказал, бурное обсуждение деталей нашей совместной работы», – сказал Путин во вторник в Москве после встречи с лидерами других стран – потенциальных членов союза.

Этот альянс «даст дополнительный импульс нашим экономикам и станет влиятельным центром всего региона», – добавил он.

Но партнеры России боятся, что такое насилие, как в Украине, может повториться и в их странах, и опасаются того, что экономические проблемы России распространятся и на них. В Беларуси и Казахстане проживает много этнических русских, и именно этот аргумент Кремль использует для давления на соседние страны, если они начинают сопротивляться. В следующем году ожидается сокращение российской экономики, а нестабильный рубль в этом году упал на 40 % по отношению к доллару.

В связи с этим партнеры России осторожничают, когда речь идет об их суверенитете, не желая отдавать настолько большую его часть, как того хотелось бы Путину. Как будто пытаясь показать свою независимость и пренебрежительное отношение к Путину, лидеры Казахстана и Беларуси недавно посетили Киев и объявили о программах поддержки Украины в условиях экономического кризиса, который грозит правительству банкротством.

В понедельник, во время своего визита в Киев президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, встретившись с президентом Украины Петром Порошенко, назвал украинский конфликт «нонсенсом». Казахский лидер заявил, что его страна начнет поставлять уголь в Украину, которой его не хватает из-за того что пророссийские повстанцы оккупировали восточные территории страны, богатые на уголь. Он также сказал о сотрудничестве в оборонной промышленности между Украиной и Казахстаном, что можно назвать необычным пренебрежением могущественной российской промышленности.

«Нынешняя ситуация никому ничего хорошего не приносит. Учитывая то, что у нас дружественные отношения со всеми странами, мы можем сотрудничать с вами в этом вопросе», – сказал Назарбаев Порошенко, как сообщила пресс-служба Назарбаева. Он сказал, что будет прилагать усилия для того, чтобы помочь положить конец украинскому конфликту.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также активно выступает против Путина, пытаясь выработать независимый политический курс, несмотря на то, что экономика его страны очень сильно полагается на Россию. В своей столице, Минске, он был принимающей стороной во время переговоров, в которых принимали участие обе стороны конфликта в восточной Украине, надеясь способствовать установлению прочного перемирия. Ожидалось, что переговоры продолжаться в среду и пятницу.

«Поведение сегодня нашего восточного родного брата не может не настораживать», – сказал Лукашенко в совете безопасности Беларуси на прошлой неделе, имея в виду Россию.

Из-за своей жесткой риторики в отношении России и заигрывания с Соединенными Штатами Лукашенко на этой неделе получил предупреждение от Алексея Пушкова, главы комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам.

Пушков напомнил о бывших лидерах Югославии, Ливии и Ирака, которых уже нет в живых. Они «пытались подружиться с США», написал Пушков в своем Твиттере. «Их судьба известна. Теперь США предлагают «новые отношения» Лукашенко. Это опасный опыт».

Но даже если напряженность на уровне холодной войны разбила некоторые из первоначальных надежд Путина на Евразийский союз, Кремль по-прежнему фокусирует свое внимание на нем, говорят аналитики.

Этот альянс «является очередной попыткой найти подходящий способ снова объединить это огромное пространство, хотя бы в экономическом плане», – сказал Федор Лукьянов, председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике». «Речь никогда не шла о воссоздании Советского Союза. Таких стремлений никогда не было. Целью было сохранение единого экономического пространства и некоторых политических институтов».