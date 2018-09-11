Президент Турции предупредил о гуманитарной катастрофе в Идлибе

Он призвал международное сообщество действовать, иначе «всему миру придется заплатить цену».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о гуманитарной катастрофе в случае, если сирийская правительственная операция в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб продлится.

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В статье Эрдогана, опубликованной 11 сентября в Wall Street Journal, он призвал международное сообщество действовать, иначе «всему миру придется заплатить цену», передает радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе российская и сирийская авиация обстреляли провинцию Идлиб. Авиаудары были нанесены на следующий день после переговоров по ситуации в регионе. В них принимали участие президенты Ирана, Турции и России. Соглашения для предотвращения удара по провинции на переговорах достичь не удалось. 10 сентября Башар Асад разрешил использование хлора в провинции Идлиб. В ответ США, Великобритания и Франция решили применить к режиму Башара Асада "более жесткие меры, чем раньше", если Дамаск снова использует химическое оружие.