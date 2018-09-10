Германия может присоединиться к авиаударам США, Британии и Франции по Сирии

В числе вариантов - непосредственное авиаудары по позициям сирийской армии, подконтрольной режиму Башара Асада, или проведение разведывательных полетов.

Минобороны Германии рассматривает возможность присоединения к международной коалиции в случае применения в Сирии химоружия.

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Как сообщает немецкая газета Bild, с просьбой принять участие в нанесении авиаударов к Германии обратились США, передает kommersant. Как пишет издание, возможность нанесения немецкими ВВС ударов по Сирии обсуждалась на встрече делегаций двух стран на прошлой неделе. С немецкой стороны делегацию возглавляла глава Минобороны Урсула фон Ляйен, с американской - военный атташе.

В числе обсужденных ими вариантов - как непосредственное авиаудары по позициям сирийской армии, подконтрольной режиму Башара Асада, так и проведение разведывательных полетов для оценки последствий атаки. Как уточняет Bild, в операции могут задействовать немецкие боевые самолеты Tornado. Их целями может стать военная инфраструктура пропрезидентских сирийский войск, в том числе авиабазы, командные пункты, склады боеприпасов.