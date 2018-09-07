Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни

Встреча между Трампом и Путиным в июле была закрытой, один на один с одним переводчиком на лидера, поэтому до сих пор неизвестно, что конкретно обсуждалось.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Монтана назвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки одной из своих лучших встреч в жизни.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на CNN.

"Они хотели, чтобы на этой сцене у нас был боксерский поединок. У нас была замечательная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о многих замечательных вещах. Но они сказали, что это было ужасно. Я сказал: "Что было ужасно? У нас была прекрасная встреча", - сказал американский президент.

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Встреча между Трампом и Путиным в июле была закрытой, один на один с одним переводчиком на лидера, поэтому до сих пор неизвестно, что конкретно обсуждалось.

Трамп заявляет, что не рассматривает вопрос снятия санкций с России и мог бы начать обдумывать этот вопрос лишь в случае шагов навстречу со стороны российской стороны.